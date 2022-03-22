Ракета "Союз-2.1а" со спутником связи стартовала с космодрома Плесецк

Фото: ТАСС/пресс-служба ГК "Роскосмос"
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с российским спутником связи "Меридиан-М" стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
"22 марта в 15:48 по московскому времени с пусковой установки № 3 площадки № 43 государственного испытательного космодрома Плесецк <...> проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1а" с космическим аппаратом "Меридиан-М", – сказали в ведомстве.
Запуск прошел в штатном режиме. Ракету сопровождали боевые расчеты ВКС РФ. Уточняется, что после выведения на околоземную орбиту спутник обеспечит связь береговых и наземных станций с кораблями и самолетами ледовой разведки в районе Северного морского пути.
Ранее "Роскосмос" отменил запуск ракеты "Союз-2.1б" с британскими спутниками OneWeb с космодрома Байконур. Он планировался на 5 марта, однако в госкорпорации объяснили, что британская сторона проигнорировала требование предоставить информацию об использовании или неиспользовании данной спутниковой системы в военных целях.
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