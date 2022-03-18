Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "С. П. Королев" стартовала с Байконура

Видео: "Роскосмос"Ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблем "С. П. Королев" и космонавтами Олегом Артемьевым, Денисом Матвеевым и Сергеем Корсаковым стартовала с площадки № 31 космодрома Байконур.
Стыковка корабля к узловому модулю "Причал" запланирована в 22:05 по московскому времени. Впервые за много лет к МКС отправился полностью российский профессиональный экипаж.
Артемьев является членом попечительского совета Московского государственного университета спорта и туризма. С собой на орбиту он в том числе взял флаг университета. В пресс-службе поблагодарили Артемьева за вывод МГУСиТ и московского спорта "на новые космические высоты".
Ранее с космодрома Байконур к МКС стартовала ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-19". Он доставил на станцию 430 килограммов топлива, 420 литров питьевой воды и 40 килограммов сжатого азота, а также свыше 1,6 тонны оборудования и материалов.
Также корабль доставил инвентарь для медицинских и биологических экспериментов, шесть малых космических аппаратов класса CubeSat ЮЗГУ-55.
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