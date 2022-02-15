Ракета с грузовиком "Прогресс МС-19" стартовала к МКС с Байконура
С космодрома Байконур к Международной космической станции (МКС) стартовала ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-19". Трансляция ведется на сайте Роскосмоса.
"Прогресс МС-19" уже отделился от третьей ступени ракеты-носителя. Его полет к МКС пройдет по двухсуточной схеме, стыковка с российским сегментом станции намечена на 10:08 по московскому времени 17 февраля.
"Прогресс МС-19" доставит на станцию 430 килограммов топлива, 420 литров питьевой воды и 40 килограммов сжатого азота, а также свыше 1,6 тонны оборудования и материалов.
Также корабль доставит инвентарь для медицинских и биологических экспериментов, шесть малых космических аппаратов класса CubeSat ЮЗГУ-55.
Ранее сообщалось, что космонавты МКС протестируют систему Bioprint FirstAid. Специальный принтер печатает бинты на основе человеческих клеток кожи и определенных биологических чернил. Составляющие смешиваются, и образуется похожее на гипс покрытие, которое можно наложить на рану.
По словам специалистов, при отсутствии гравитации бинты и другие средства для перевязки ран могут не давать нужного результата. Однако FirstAid работает вручную и не нуждается в зарядке.
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