Boeing и SpaceX будут добиваться увеличения количества полетов на МКС

Фото: nasa.gov
Американские частные аэрокосмические компании Boeing и SpaceX планируют добиться увеличения числа полетов на МКС в рамках контрактов с NASA, сообщил "Интерфаксу" руководитель программы коммерческих пилотируемых полётов Boeing Джон Воллмер.
"И SpaceX и Boeing получили шесть пост-верификационных миссий полетов на МКС по контракту, всего шесть на две компании. Boeing получил право провести три из них. Сейчас мы знаем, что работа МКС будет продлена на срок позднее 2024 года", – отметил руководитель.
По его словам, сейчас они ищут способ добавить число миссий в оба контракта, и в следующие несколько месяцев станет понятно, "что будет предпринято на этот счет". Воллмер выразил желание, чтобы и SpaceX, и Boeing летали по разу в год.
В рамках контракта с NASA корпорация Boeing получила более 5 миллиардов долларов на создание, производство корабля Starliner, а также реализацию его миссий по доставке астронавтов на МКС и возвращению их на Землю.
Также компания SpaceX по сходному контракту с NASA получила 3,1 миллиардов долларов для разработки своего космического корабля Crew Dragon, который уже совершил некоторые пилотируемые полеты на Международную космическую станцию.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил, что Москва предложила Анкаре сотрудничество в космической отрасли. Турецкий лидер отметил, что данный вопрос поднимался в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.
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