Эрдоган сообщил о готовности РФ сотрудничать с Турцией в запуске ракет в космос

Фото: Космический центр "Южный"/"Роскосмос"
Президент Турции Тайип Эрдоган объявил, что Москва предложила Анкаре сотрудничество в космической отрасли. Об этом сообщает ТАСС.
Турецкий лидер отметил, что данный вопрос поднимался в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.
"Мы говорили о космических исследованиях Турции. <...> Наши делегации и команды оценят, какие шаги могут быть предприняты в отношении космоса. После этого мы определим сроки и дорожную карту для этого", – заявил Эрдоган.
Также турецкий президент добавил, что российская сторона предложила сотрудничество ради строительства двух платформ – на суше и на море – с последующим запуском с них космических ракет.
В августе стало известно, что Россия и Тунис подписали Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в области пилотируемой космонавтики. На базе "Роскосмоса" могут подготовить женщину-астронавта из Туниса.
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