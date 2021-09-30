Эрдоган сообщил о готовности РФ сотрудничать с Турцией в запуске ракет в космос

Фото: Космический центр "Южный"/"Роскосмос"

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил, что Москва предложила Анкаре сотрудничество в космической отрасли. Об этом сообщает ТАСС.

Турецкий лидер отметил, что данный вопрос поднимался в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.

"Мы говорили о космических исследованиях Турции. <...> Наши делегации и команды оценят, какие шаги могут быть предприняты в отношении космоса. После этого мы определим сроки и дорожную карту для этого", – заявил Эрдоган.

Также турецкий президент добавил, что российская сторона предложила сотрудничество ради строительства двух платформ – на суше и на море – с последующим запуском с них космических ракет.

В августе стало известно, что Россия и Тунис подписали Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в области пилотируемой космонавтики. На базе "Роскосмоса" могут подготовить женщину-астронавта из Туниса.