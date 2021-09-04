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Наука

11:26

Участники ВЭФ договорились о популяризации космических технологий среди молодежи

наука

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Участники Восточного экономического форума (ВЭФ) приняли решение о совместной популяризации космических и цифровых технологий среди молодежи. Об этом сообщает ТАСС.

Договор о сотрудничестве в данной сфере подписали представители Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и центра космических технологий "Арктуру" Минобрнауки РФ.

"ДВФУ развивает космическое направление на Дальнем Востоке и готовит специалистов в этой области, а сотрудничество с "Арктурус" позволит университету уверенно двигаться в этой области. <...> Вместе "Арктурусом" мы покажем ребятам, что космос намного ближе и их мечты могут стать реальностью", – заявил и.о. ректора учреждения Алексей Кошель.

Совместные акции будут проводится в том числе на уникальной приемной станции на Русском острове. Ближайшие проекты союза – "Космический всеобуч" и образовательный курс ChiefSpace Officer.

Как заявил летчик-космонавт Роман Романенко, для России проекты, способные вернуть интерес граждан к космической теме, весьма актуальны. Он отметил, что новые проекты помогут всем желающим улучшить знания о космосе.

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