Запуск корабля "Союз МС-21" с российским экипажем запланирован на март 2022 года

Фото: пресс-служба ГК "Роскосмос"

Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-21" с первым с 2000 года полностью российским экипажем запланирован на 18 марта 2022 года, сообщает ТАСС.

На корабле отправятся Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. До этого экипаж, состоящий только из россиян, летал в 2000 году на орбитальную станцию "Мир".

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-17" стартовала к Международной космической станции в ночь на 30 июня с космодрома Байконур. Корабль причалил к станции в автоматическом режиме 2 июля. Транспортник должен был доставить на борт МКС груз из 470 килограммов топлива для дозаправки, 420 литров питьевой воды, 40 килограммов воздуха и кислорода, а также 1 509 килограммов различного оборудования и материалов.

В конце февраля с Байконура стартовала ракета "Союз-2.1б" с первым спутником "Арктика-М" на борту. Запуск прошел успешно, несмотря на осложненные погодные условия.