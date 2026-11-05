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05 ноября, 10:26

Общество

Портал "Грамота.ру" назвал "вайбкодинг" претендентом на слово 2026 года

Фото: depositphotos/Meranda

Портал "Грамота.ру" объявил шорт-лист акции "Слово года – 2026", куда вошли десять отобранных слов из более чем 500 претендентов. В шорт-лист, в частности, вошло слово "вайбкодинг", указали в пресс-службе проекта.

В первую десятку также попали "генерить", "дата-центр", "ИИ-агент", "иишка", "прайм-эра", "дофаминовый", "нишевый", "воздухан" и "тревожник". По мнению лингвистов, эти слова часто встречаются в поисковых запросах, блогах и медиа, попадают "в нерв времени" и отражают языковые, идеологические и культурные тенденции года.

Главным трендом 2026 года назвали проникновение искусственного интеллекта в повседневную жизнь: пять из десяти слов шорт-листа напрямую связаны с ИИ.

В частности, "ИИ-агент" – это программа, которая по поручению человека самостоятельно выполняет задачи. Слово уже вышло за рамки IT-сферы и стало частью повседневной речи. Слово "иишка" лингвисты объяснили как разговорное название нейросети, чат-бота или искусственного интеллекта в целом.

Эксперты отметили и тенденцию русского языка давать названия типажам. В 2026 году появилось новое русское слово "воздухан" – ненадежный человек, словам которого нельзя доверять. По смыслу и форме слово перекликается с идиомой "бросать слова на ветер".

В шорт-лист также попало слово "нишевый", популярность которого связана с модой на популярную психологию и саморазвитие. Если раньше оно относилось в основном к маркетингу, то теперь обозначает образ жизни, стиль и выбор.

При этом британский словарь английского языка Collins еще в 2025 году назвал термин "вайбкодинг" словом года. В текущем 2026 году словом года, по версии словаря, стало существительное "моггинг". Эксперты объяснили, что это означает действие с целью затмить или превзойти кого-либо или что-либо.

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