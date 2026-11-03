Соцучреждения Москвы изменят график работы 4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 ноября, 13:13

Общество

Словарь Collins назвал "моггинг" словом года

Фото: depositphotos/Ivankmit

Британский словарь английского языка Collins назвал существительное "моггинг" словом 2026 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте словаря.

"Моггинг – это действие с целью затмить или превзойти кого-либо или что-либо", – говорится в публикации.

По данным словаря, оно возникло из молодежной сленговой аббревиатуры AMOG (Alpha Male Of the Group), которая переводится как "альфа-самец группы". Сленговое выражение стремительно набирает популярность: зумеры и представители поколения альфа все чаще используют его в шутливом и ироничном ключе, когда кто-то оказывается в тени другого.

В прошлом году словом года по версии Collins стал термин "вайбкодинг".

Ранее в одном из опросов в рамках выбора потенциального слова 2026 года больше всех голосов получило слово "нейрослоп", описывающее низкокачественный контент от искусственного интеллекта. Также в число лидеров вошло словосочетание "сикс севен".

Читайте также


общество

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика