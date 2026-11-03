Словарь Collins назвал "моггинг" словом года

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Британский словарь английского языка Collins назвал существительное "моггинг" словом 2026 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте словаря.

"Моггинг – это действие с целью затмить или превзойти кого-либо или что-либо", – говорится в публикации.

По данным словаря, оно возникло из молодежной сленговой аббревиатуры AMOG (Alpha Male Of the Group), которая переводится как "альфа-самец группы". Сленговое выражение стремительно набирает популярность: зумеры и представители поколения альфа все чаще используют его в шутливом и ироничном ключе, когда кто-то оказывается в тени другого.

В прошлом году словом года по версии Collins стал термин "вайбкодинг".

Ранее в одном из опросов в рамках выбора потенциального слова 2026 года больше всех голосов получило слово "нейрослоп", описывающее низкокачественный контент от искусственного интеллекта. Также в число лидеров вошло словосочетание "сикс севен".

