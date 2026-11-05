Павел Дуров вышел в свет с новой девушкой

Фото: ТАСС/AP Photo/Tatan Syuflana (Павел Дуров внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов)

Основатель Telegram Павел Дуров (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) появился на праздновании Хеллоуина в Дубае с новой спутницей. Снимок с девушкой опубликован в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) элитного пляжного комплекса J1 Beach Dubai.

41-летний миллиардер появился на мероприятии в костюме гладиатора с кожаными доспехами. Его сопровождала девушка в пляжном образе, очках и платке.

Известно, что спутница миллиардера по имени Алекса работает в немецком агентстве, специализирующемся на организации светских мероприятий.

Ранее модель Елена Перминова подтвердила, что больше не состоит в отношениях с Тарасом Романовым. В соцсетях на вопрос англоязычного поклонника о семейном статусе девушки она ответила, что рассталась, и назвала это решение лучшим.