Анна Седокова рассказала о неудачном свидании

Фото: Legion-Media.com/ТАСС/Евгений Мессман

Певица Анна Седокова рассказала, что была на свидании, которое прошло неудачно. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пост знаменитости в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

По словам артистки, мужчина позвал ее на свидание, но она отказалась и предложила вместо этого прогуляться вместе с ее собакой Марусей. Однако певица призналась, что осталась недовольна встречей.

"Маруся в шоке. Парень тоже. Все в стрессе. Пожалуйста, не приглашайте меня на свидание, если вы понятия не имеете, как вести себя с Маруськой и со мной", – отметила Седокова.

Ранее в СМИ распространилась информация о возможном романе Седоковой с рэпером Джиганом (настоящее имя – Денис Устименко-Вейнштейн. – Прим. ред.). На премии телеканала "Жара" рэпер рассказал, что певица звонит ему по ночам. Также артистка публиковала в своем блоге видео, на котором положила голову на плечо мужчине. Поклонники "узнали" в спутнике Джигана.

Сам музыкант этот роман опроверг. Он заявил, что ни с кем не состоит в отношениях, а также призвал не выдавать желаемое за действительное.