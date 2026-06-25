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25 июня, 12:14

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How-To Geek: упрощающие работу с Windows секретные команды связаны с кнопкой Shift

Названы секретные команды, упрощающие работу с Windows

Фото: 123RF.com/ostanina

Авторы портала How-To Geek назвали секретные команды для Windows, ускоряющие работу с ОС. Список указан на сайте издания.

Редактор портала Ник Льюис уточнил, что все команды связаны с клавишей Shift. По его словам, большинство неопытных пользователей обращают на нее внимание только тогда, когда нужно напечатать заглавную букву.

В первую очередь выбор файла и нажатие клавиш Shift и Delete может моментально удалить документ, не помещая его в корзину, объяснил Льюис. Также нажатие кнопки Shift и клик мышью в указанном месте выделит несколько файлов.

Комбинация клавиш Shift+Ctrl+T, в свою очередь, позволит открыть в браузере последнюю закрытую вкладку, а сочетание Shift+Alt+Tab переключит между открытыми окнами в обратном порядке. Клик по документу правой кнопкой мыши и зажатие Shift позволяет открыть расширенное меню.

Ранее корпорация Microsoft отказалась от внедрения искусственного интеллекта (ИИ) во все функции Windows 11. Причиной стал гнев пользователей. В частности, Microsoft не будет добавлять в текстовый редактор Notepad и графический редактор Paint новые ИИ-опции.

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