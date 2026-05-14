Пользователи Windows 10 и 11 пожаловались на замедление интернета из-за обновления

Пользователи операционных систем Windows 10 и 11 столкнулись с проблемами в работе интернета после выпуска обновлений KB5087544 и KB5089549 соответственно, сообщает издание Neowin со ссылкой на многочисленные жалобы на форуме Microsoft и в соцсетях.

По данным журналистов, установившие апдейт пользователи заметили, что Сеть начала работать с ошибками либо снизилась скорость подключения. При этом многие вовсе не смогли установить эти обновления, так как процесс установки патча останавливался на ошибке.

В это же время нестабильное обновление не приводит к повреждению системы, так как после возникших проблем Windows возвращается в обычное состояние. Авторы публикации назвали ироничным тот факт, что именно в этом апдейте содержится функция автоматического исправления ошибок при установке будущих патчей.

В январе владельцев устаревших версий Windows 10 призывали установить первое обновление в 2026 году. Оно не добавило новых функций, но Microsoft настоятельно рекомендовало его срочно установить. Эксперты выяснили, что патч включает функцию безопасной загрузки, а также удаляет из системы устаревшие и потенциально опасные драйверы.

