MacRumors: Apple устранила сбой iCloud в обновлении iOS 26.4.1

09 апреля, 12:25

Apple устранила сбой iCloud в обновлении iOS 26.4.1

Фото: depositphotos/mrsiraphol

Американская корпорация Apple устранила сбой iCloud в недавно вышедшем обновлении iOS 26.4.1 для iPhone 11 и более новых моделей. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на MacRumors.

Неполадки, обнаруженные в предыдущей версии 26.4, иногда приводили к неправильной синхронизации данных iCloud в определенных приложениях, поясняется в материале.

Помимо исправления ошибки, в новом патче пользователям стала доступна функция "Защита украденного устройства", которая впервые была представлена еще в iOS 17.3. Ее цель заключается в предотвращении несанкционированного доступа к данным в случае потери или кражи телефона, а также при компрометации пароля.

После активации функции для входа в разделы с платежными инструментами, а также изменения важных настроек будет требоваться биометрическая аутентификация с помощью Face ID или Touch ID. Причем для выполнения серьезных действий, включая смену пароля к учетной записи Apple ID, вводится дополнительная мера безопасности.

В частности, пользователь должен подтвердить свою личность дважды с интервалом в один час. Однако этот механизм не работает в "доверенных" местах, таких как дом или офис.

До выпуска обновления iOS 26.4 функция защиты была отключена по умолчанию и могла быть активирована вручную через настройки в разделе "Конфиденциальность и безопасность".

Ранее стало известно, что Apple столкнулась с инженерными трудностями при разработке раскладного iPhone Fold. Разработчики планировали создать самый тонкий и бесшовный складной телефон в мире и представить его осенью 2026 года.

Однако выяснилось, что доработка займет еще несколько месяцев. В связи с этим, по утверждению журналистов, поставки данной модели смартфонов откладываются на неопределенный срок.

Цены на подарочные карты Apple выросли в 5 раз после запрета пополнения с телефона

Читайте также


Что известно о проекте "Добрые игры" для дошкольников?

Осенью во всех детсадах внедрят программу, аналогичную "Разговорам о важном"

Мера нацелена на воспитание у дошкольников духовно-нравственных ценностей

Читать
закрыть

Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

Чем обернется временный мир между США и Ираном?

Для Трампа перемирие – возможность прекратить операцию, которая пошла не по плану

Дальше стороны попробуют определить параметры постоянного соглашения

Читать
закрыть

Почему нельзя начинать утро с чтения новостей?

Чтение новостей сразу после пробуждения приводит к повышению уровня гормона стресса

По утрам рекомендуется выдержать 40-минутную паузу, а не сразу же изучать ленту

Читать
закрыть

Как в России будут лечить игроманию у детей?

Родители сначала обращаются к врачу-педиатру, который направляет к психологу

Если есть зависимость, то следует направление в специализированное лечебное учреждение

Читать
закрыть

Почему зумеры стали нанимать личных ассистентов?

Причина скрывается в особенностях поколения

Зумеры трепетно относятся к ментальному здоровью, четко осознают личные границы

Читать
закрыть

Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

