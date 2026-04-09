MacRumors: Apple устранила сбой iCloud в обновлении iOS 26.4.1

Американская корпорация Apple устранила сбой iCloud в недавно вышедшем обновлении iOS 26.4.1 для iPhone 11 и более новых моделей. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на MacRumors.

Неполадки, обнаруженные в предыдущей версии 26.4, иногда приводили к неправильной синхронизации данных iCloud в определенных приложениях, поясняется в материале.

Помимо исправления ошибки, в новом патче пользователям стала доступна функция "Защита украденного устройства", которая впервые была представлена еще в iOS 17.3. Ее цель заключается в предотвращении несанкционированного доступа к данным в случае потери или кражи телефона, а также при компрометации пароля.

После активации функции для входа в разделы с платежными инструментами, а также изменения важных настроек будет требоваться биометрическая аутентификация с помощью Face ID или Touch ID. Причем для выполнения серьезных действий, включая смену пароля к учетной записи Apple ID, вводится дополнительная мера безопасности.

В частности, пользователь должен подтвердить свою личность дважды с интервалом в один час. Однако этот механизм не работает в "доверенных" местах, таких как дом или офис.

До выпуска обновления iOS 26.4 функция защиты была отключена по умолчанию и могла быть активирована вручную через настройки в разделе "Конфиденциальность и безопасность".

Ранее стало известно, что Apple столкнулась с инженерными трудностями при разработке раскладного iPhone Fold. Разработчики планировали создать самый тонкий и бесшовный складной телефон в мире и представить его осенью 2026 года.

Однако выяснилось, что доработка займет еще несколько месяцев. В связи с этим, по утверждению журналистов, поставки данной модели смартфонов откладываются на неопределенный срок.

