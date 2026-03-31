MacRumors: Apple готовит новый дизайн для iPhone 20

Компания Apple готовит новый дизайн для iPhone 20. Устройство может получить экран с плавными изгибами и ультратонкими рамками, сообщает издание MacRumors.

Информацию о новинке опубликовал пользователь соцсети Х с ником @phonefuturist. По его словам, гаджет оснастят выпуклым дисплейным стеклом, которое будет плавно переходить по краям в тонкую рамку. При этом смартфон будет похож на iPhone X. Толщина рамок вокруг экрана может составить 1,1 миллиметра.

Как отметил пользователь соцсети, компания по-прежнему хочет создать смартфон с лицевой панелью, полностью состоящей из экрана без видимых элементов. Для этого Apple протестировала технологию подпанельной камеры (UPC) от Samsung в качестве альтернативы.

Издание посоветовало относиться к словам инсайдера со скептицизмом.

Ранее стало известно, что Apple может установить в будущие модели iPhone телекамеры с разрешением 200 мегапикселей в 2027 году. По данным СМИ, корпорация тестирует датчик формата 1/1,2 дюйма, сопоставимый с тем, который ожидается в смартфоне Oppo Find X9 Ultra.

Журналисты указали, что подобные сенсоры обсуждаются в цепочке поставок Apple, но до инженерных прототипов они не доходили.

