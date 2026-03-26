MacRumors: Apple создает iPhone с 200-мегапиксельной камерой

Американская компания Apple может установить в будущие модели iPhone телекамеры с разрешением 200 мегапикселей в 2027 году. Об этом сообщает портал MacRumors со ссылкой на инсайдера Digital Chat Station.

Уточняется, что корпорация тестирует датчик формата 1/1,2 дюйма, сопоставимый с тем, который ожидается в смартфоне Oppo Find X9 Ultra. При этом компания Oppo уже представила 200-мегапиксельный перископический модуль в модели Find X9 Pro, где используется крупный сенсор 1/1,56 дюйма.

Источники рассказывали, что подобные сенсоры обсуждаются в цепочке поставок Apple, но до инженерных прототипов они не доходили, так как корпорация сосредоточилась на развитии нынешних 48-мегапиксельных решений. При этом аналитики не исключили, что внедрение 200-мегапиксельной камеры может состояться ближе к 2028 году.

Предполагается, что использование этого сенсора существенно повысит детализацию фотографий и сделает их в более высоком разрешении.

Ожидается, что в следующем году Apple представит линейку iPhone 18 в новом формате поэтапного запуска, а также может выпустить юбилейную модель к 20-летию iPhone.

Ранее Apple показала новые наушники AirPods Max 2. В модель добавили такие функции, как распознавание разговоров, адаптивное аудио, изоляция голоса, а также перевод на иностранные языки в реальном времени. Продажи начнутся в апреле, цена устройства – от 549 долларов.