12 марта, 14:41

Bloomberg: складной iPhone Fold получит некоторые функции планшетов iPad

Фото: depositphotos/mrsiraphol

Будущий складной смартфон iPhone Fold получит некоторые функции планшетов iPad, включая Split View. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Bloomberg.

Данная функция позволяет в разложенном состоянии запускать сразу два приложения в режиме разделенного экрана. Однако, как отметили источники, многозадачность будут ограничена по сравнению с планшетной системой iPadOS 26, где предусмотрены более продвинутые инструменты для управления несколькими окнами.

В сложенном виде внешний экран смартфона будет работать как обычный iPhone, не поддерживая одновременную работу с несколькими приложениями.

Также инсайдеры указали, что гаджет будет поддерживать стандартную версию iOS, не предполагающую использование функций iPadOS и приложений, разработанных специально для планшетов.

Презентация новинки запланирована на осень вместе с выходом iPhone 18 Pro и Pro Max.

Ранее Apple представила первый бюджетный ноутбук MacBook Neo 4 марта. Гаджет имеет 8 гигабайтов оперативной памяти и встроенный накопитель на 256 или 512 гигабайтов. В старшей версии также присутствует Touch ID. Дисплей ноутбука размером 12,9 дюйма работает на частоте 60 герц и не имеет выреза-"челки", как в более дорогих моделях. Яркость дисплея составляет 500 нит.

