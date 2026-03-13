Форма поиска по сайту

Шесть французских военных пострадали при атаке БПЛА по военной базе в Ираке

Фото: ТАСС/AP/Jerome Delay

По меньшей мере шесть французских военных пострадали после удара двух беспилотников по военной базе в иракской провинции Эрбиль. Об этом сообщил губернатор провинции Умид Хошнав изданию Rudaw.

Удар был нанесен по району Мала Кара, где расположена база военных международной коалиции, которые тренируют военнослужащих Ирака. Бойцы получили легкие ранения, подчеркнул Хошнав. Среди иракских солдат никто не пострадал.

Ранее два человека пострадали при попадании дрона в жилой дом на юге Кувейта. Атака была зафиксирована утром 12 марта. Самому зданию был причинен материальный ущерб.

Кроме того, несколько американских военных пострадали при ударе по военной базе в иракском Эрбиле. При этом солдаты Великобритании, которые тоже были на территории объекта, не получили ранений.

В конце февраля Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика стала атаковать еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Иран и "Хезболла" нанесли массированные удары по 50 целям на территории Израиля

