13 марта, 04:46

Общество

ГОСТ на фунчозу вступит в силу в России 1 сентября

Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев

Росстандарт утвердил межгосударственный стандарт на крахмальную лапшу "Фын-тез" – фунчозу. Новый ГОСТ вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

ГОСТ будет распространяться на крахмальную лапшу из кукурузного или картофельного крахмала и питьевой воды, представляющую собой длинные нитеобразные изделия, высушенные после формования.

Согласно новому стандарту, лапша должна будет иметь белый или кремовый цвет, характерный вкус и запах без посторонних примесей. После приготовления фунчоза не должна слипаться и терять форму.

Массовая доля влаги в изделиях должна составлять менее 12%, диаметр нити – 1,2 миллиметра, длина лапши – не более 70 сантиметров. Доля крошки и деформированных изделий не должна превышать 3%. ГОСТ также определит требования к упаковке, маркировке, транспортировке и хранению фунчозы.

Отмечается, что новый стандарт также был принят Белоруссией, Арменией, Киргизией, Казахстаном, Узбекистаном и Таджикистаном.

Ранее Росстандарт завершил разработку обновленного межгосударственного стандарта на тонизирующие напитки. Новые правила вступят в силу с января 2027 года. Главная цель стандарта – введение жестких требований к составу энергетиков для защиты здоровья потребителей и создания прозрачных условий для производителей.

Кроме того, ведомство утвердило новую редакцию ГОСТа на творог, требования которого также вступят в силу с 1 января 2027 года. Обновленный стандарт сохранит традиционное определение творога как кисломолочного продукта, но уточнит ряд показателей с учетом современной практики.

