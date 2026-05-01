Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

01 мая, 20:02

Политика

В ГД предложили ввести для пенсионеров сроки ожидания узкого специалиста по ОМС

В России необходимо ввести предельные сроки ожидания пенсионерами узкого специалиста по ОМС. Они должны составить не более 14 дней, заявил депутат Госдумы Каплан Панеш.

"Для МРТ/КТ – не более 30 дней, с штрафами за нарушение", – цитирует его РИА Новости.

Парламентарий призвал расширить список бесплатных лекарств и увеличить компенсацию расходов на них с 50% до 75% для пенсионеров с доходом ниже полуторного прожиточного минимума.

Как считает депутат, стоит сделать и систему патронажа для одиноких пенсионеров старше 75 лет. Она должна предполагать закрепление за ними социального работника для помощи в записи к специалистам, добавил Панеш.

Ранее в ОМС включили раннюю диагностику рисков атеросклероза. Она поможет предотвратить сосудистую катастрофу, особенно у мужчин, которые больше подвержены таким заболеваниям.

Вместе с тем депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили включить в программу ОМС фитнес-чекап. По их мнению, эта диагностика поможет гражданам подготовиться к походу в спортзал и узнать о рисках, связанных с ожирением или недостаточной активностью.

Лечение с помощью российских онковакцин стало доступно по полису ОМС

