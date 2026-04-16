Хирургическая помощь по ОМС стала доступна гражданам с ожирением

Россиянам с ожирением стала доступна хирургическая помощь в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на съезде профсоюза работников здравоохранения.

Приоритет в программе государственных гарантий бесплатной медпомощи должен отдаваться раннему выявлению заболеваний, подчеркнул министр. В это же время высокотехнологичная медицинская помощь для жителей регионов страны стала доступнее в два раза, отметил Мурашко.

"70% пациентов, не менее 70%, во всех федеральных центрах, это региональные пациенты, а не только <...> московские, Санкт-Петербург", – указал глава Минздрава.

Ранее министр отмечал, что передовыми методами диагностики и лечения онкологических заболеваний в России являются терапия радиофармацевтическими препаратами, лучевая и протонная терапии, клеточные технологии.

Также в ближайшее время будет запущена в производство отечественная роботизированная система для малоинвазивной хирургии в разных направлениях, в том числе в онкологии.

