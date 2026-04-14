Новости

Новости

14 апреля, 13:11

Клиническое исследование препарата от рака крови завершено в России

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России завершили клиническое исследование отечественного препарата "Утжефра" от рака крови. Об этом заявила гендиректор НМИЦ гематологии Минздрава Елена Паровичникова в ходе пресс-конференции.

"Мы закончили первое в стране клиническое исследование по применению CAR-T-клеток анти-CD19 для пациентов с острыми лимфобластными глюкозами и Б-клеточными лимфомами CD19+, позитивными", – приводит слова Паровичниковой ТАСС.

По ее словам, в исследовании участвовали 55 человек, общий положительный ответ на препарат составил 70%. Паровичникова подчеркнула, что это высокий показатель, поскольку среди пациентов были те, у кого ранее состоялось около 7 попыток получения ремиссии.

В настоящее время готовится пакет документов для регистрации препарата, это может произойти уже в 2026 году. Отмечается, что применение "Утжефра" будет бесплатным. Паровичникова напомнила, что в программу госгарантий идет пункт, когда государство берет на себя обязательство финансировать каждый случай применения CAR-T-клеточного продукта для пациентов.

Ранее Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило разрешение на клиническое применение новой персонализированной неоантигенной мРНК-вакцины "Онкорна" для терапии колоректального рака. Доклинические испытания вакцины показали ее эффективность и безопасность.

Кроме того, в начале апреля впервые в стране была применена противоопухолевая мРНК-вакцина "Неоонковак". Ее получил 60-летний житель Курской области, страдающий от меланомы кожи.

Лечение с помощью российских онковакцин стало доступно по полису ОМС

