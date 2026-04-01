Первый в России пациент получил персонализированную вакцину от рака. Об этом сообщала пресс-служба Минздрава РФ.

Противоопухолевая мРНК-вакцина "Неоонковак" была применена в НМИЦ радиологии министерства. Пациентом стал 60-летний житель Курской области, страдающий от меланомы кожи.

На данный момент мужчина проходит курс иммунотерапии, уточнили в ведомстве, добавив, что, несмотря на лечение, все еще сохраняется высокий риск дальнейшего развития заболевания. Более того, медики допускают ограниченность эффективности терапии, в связи с чем рассматривают применение персонализированной мРНК-вакцины как средство для контроля болезни.

В середине марта министерство здравоохранения анонсировало расширение программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи в стране посредством включения в нее вакцинных препаратов от рака. В частности, перечень пополнится противоопухолевой терапией с применением персонализированных мРНК‑вакцин, персонализированной пептидной вакциной "Онкопепт", а также клеточной иммунотерапией с использованием генетически модифицированных компонентов.

Уникальность российской вакцины от онкологии заключается в претендовании на массовость и универсальность, отмечал член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко. По его словам, отечественная разработка направлена не против конкретной опухоли, а пытается решить задачу шире, что не удавалось пока никому в мире.

