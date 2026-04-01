01 апреля, 11:49

Общество

Первый в России пациент получил персонализированную вакцину от рака

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Первый в России пациент получил персонализированную вакцину от рака. Об этом сообщала пресс-служба Минздрава РФ.

Противоопухолевая мРНК-вакцина "Неоонковак" была применена в НМИЦ радиологии министерства. Пациентом стал 60-летний житель Курской области, страдающий от меланомы кожи.

На данный момент мужчина проходит курс иммунотерапии, уточнили в ведомстве, добавив, что, несмотря на лечение, все еще сохраняется высокий риск дальнейшего развития заболевания. Более того, медики допускают ограниченность эффективности терапии, в связи с чем рассматривают применение персонализированной мРНК-вакцины как средство для контроля болезни.

В середине марта министерство здравоохранения анонсировало расширение программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи в стране посредством включения в нее вакцинных препаратов от рака. В частности, перечень пополнится противоопухолевой терапией с применением персонализированных мРНК‑вакцин, персонализированной пептидной вакциной "Онкопепт", а также клеточной иммунотерапией с использованием генетически модифицированных компонентов.

Уникальность российской вакцины от онкологии заключается в претендовании на массовость и универсальность, отмечал член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко. По его словам, отечественная разработка направлена не против конкретной опухоли, а пытается решить задачу шире, что не удавалось пока никому в мире.

Читайте также


медицинаобщество

Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

