Эксперт Старченко: российская вакцина от онкологии претендует на массовость

Фото: 123RF.com/sarcasm001
Российская вакцина от онкологии уникальная тем, что претендует на массовость и универсальность. Об этом Москве 24 заявил член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко.
Так специалист прокомментировал новость, что Минздрав России планирует расширить программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2026 год. В нее добавят вакцинные препараты от рака.
В частности, туда включат противоопухолевую терапию с применением персонализированных мРНК‑вакцин, персонализированную пептидную вакцину "Онкопепт", а также клеточную иммунотерапию с использованием генетически модифицированных компонентов.
Старченко отметил, что отечественная разработка направлена не против конкретной опухоли, а, судя по сообщениям, пытается решить задачу шире, что пока никому не удавалось.
По его словам, вакцины от рака разрабатываются не только в РФ, но и в мире. Сам механизм привлекателен и заключается в введении антигена, на который организм вырабатывает антитела, способные атаковать новообразование.
Однако сложность в том, что опухоли индивидуальны и постоянно меняются, из-за чего подобрать универсальный антиген крайне трудно, указал Старченко.
Специалист указал, что в настоящее время первая, вторая и третья стадии считаются потенциально излечимыми. Комбинация методов и индивидуальный подход дают надежду каждому пациенту.
При четвертой стадии, когда есть отдаленные метастазы, говорить о полном излечении сложно, считает он. В этом случае может помочь таргетная терапия.
В России, продолжил он, действует нацпроект, направленный на снижение одногодичной летальности – показателя, отражающего смертность в течение первого года после выявления запущенной опухоли. Таргетная терапия помогает пациентам пережить этот период, переводя их на второй, третий, четвертый годы жизни.
Он подчеркнул, что самодиагностика тоже важна, особенно для рака молочной железы. Женщинам следует регулярно проводить самообследование и при обнаружении уплотнений обращаться к врачу. Однако, добавил Старченко, не все опухоли можно распознать самостоятельно. Эксперт подчеркнул, что регулярная диспансеризация и внимание к своему организму – это главные союзники в раннем выявлении и успешном лечении.
Ранее сообщалось, что в России лечение онкологического заболевания в среднем обходится в несколько миллионов рублей. При этом подавляющее большинство пациентов могут получить помощь бесплатно в рамках ОМС. Это касается и многих высокоэффективных лекарств.
