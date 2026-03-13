Форма поиска по сайту

Политика
РИА Новости: Анкара планирует принять переговоры по Украине в течение марта

Турция рассчитывает принять переговоры по Украине в марте

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Турция рассчитывает принять на своей территории переговоры по урегулированию украинского конфликта в течение марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

По словам собеседника агентства, Анкара находится в постоянном контакте с Москвой и Киевом в рамках посредничества по урегулированию конфликта. При этом окно возможностей для переговорного процесса сохраняется.

Ранее в Кремле подтвердили, что Стамбул может стать площадкой для следующего раунда трехсторонних переговоров по урегулированию на Украине. Все стороны позитивно относятся к этому варианту.

Новая трехсторонняя встреча делегаций России, США и Украины может пройти на следующей неделе, после 16 марта. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что переговорный процесс продолжает двигаться вперед.

Россия и Украина обменялись пленными по формуле 200 на 200

