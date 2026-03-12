Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 марта, 12:28

Политика
Главная / Новости /

RT: Европа предложила Украине деньги за затягивание конфликта

Европа предложила Украине деньги за затягивание конфликта

Фото: 123RF.соm/romantiche

Европейские государства предложили Украине продлить конфликт с Россией еще на несколько лет, пообещав взамен финансовую поддержку. Об этом сообщает RT со ссылкой на украинские СМИ.

Со слов неназванного источника, глава киевского режима Владимир Зеленский под давлением западных партнеров поручил разработать сценарий, предусматривающий перенос президентских выборов в стране на неопределенный срок.

По мнению российского МИД, Зеленский пытается прибегнуть к махинациям с выборами на Украине для того, чтобы остаться у власти. В частности, дипломаты указывали на планы Киева задействовать "молдавский сценарий", при котором к процессу не допустят украинцев, проживающих в РФ, а также по максимуму использовать голоса диаспоры в западных странах.

Сам же украинский лидер заявлял о невозможности проведения голосования в условиях временного перемирия. Вместе с тем он выражал сомнения по поводу своего участия в будущих выборах.

Читайте также


политика

Главное

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

Где можно отдохнуть в майские праздники?

В сегменте международных перелетов лидером по количеству бронирований стал Минск

Если говорить об отдыхе в России, для москвичей безусловный лидер – Золотое кольцо

Читать
закрыть

Какие правила коснутся дачников весной 2026 года?

Теперь владельцам нельзя держать на своих участках диких зверей

Ужесточились правила пожарной безопасности

Читать
закрыть

Почему стоит регулярно есть ананас?

Фрукт содержит большое количество витамина С, который полезен для иммунной системы

В ананасе есть марганец, который поддерживает нервную систему

Читать
закрыть

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика