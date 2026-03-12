Фото: 123RF.соm/romantiche

Европейские государства предложили Украине продлить конфликт с Россией еще на несколько лет, пообещав взамен финансовую поддержку. Об этом сообщает RT со ссылкой на украинские СМИ.

Со слов неназванного источника, глава киевского режима Владимир Зеленский под давлением западных партнеров поручил разработать сценарий, предусматривающий перенос президентских выборов в стране на неопределенный срок.

По мнению российского МИД, Зеленский пытается прибегнуть к махинациям с выборами на Украине для того, чтобы остаться у власти. В частности, дипломаты указывали на планы Киева задействовать "молдавский сценарий", при котором к процессу не допустят украинцев, проживающих в РФ, а также по максимуму использовать голоса диаспоры в западных странах.

Сам же украинский лидер заявлял о невозможности проведения голосования в условиях временного перемирия. Вместе с тем он выражал сомнения по поводу своего участия в будущих выборах.