Форма поиска по сайту
Новости

14 марта, 17:24

Общество

Миронов предложил ввести в России зарплату для мам

Фото: depositphotos/Rawpixel

В России необходимо ввести зарплату для неработающих мам, законопроект будет повторно направлен в правительство РФ, заявил лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов на "Форуме молодых мам" в Москве.

Он отметил, что некоторые женщины, став мамами, могут либо не иметь возможности работать, либо не хотеть, поскольку решают посвящать свое время детям. По его мнению, в таком случае государство должно их поддержать.

"Справедливая Россия" предлагает ввести родительскую зарплату или зарплату для мам - ежемесячную выплату для одного из родителей в семье, который не работает, занимается воспитанием детей", – указал Миронов.

По инициативе, выплату в размере прожиточного минимума смогут получать семьи, в которых среднедушевой доход не превышает трех региональных прожиточных минимумов. Однако родительские зарплаты не должны отменять другие пособия и льготы.

Лидер партии подчеркнул, что помощью данного предложения можно будет решить проблему семейной бедности, а также дать "мощный стимул" рождаемости, поскольку женщины будут уверены, что если они не смогут работать, то государство "подставит плечо".

"Несколько лет назад мы направляли предложение о родительской зарплате в правительство, будем снова его вносить. На фоне падения рождаемости он особенно актуален", – заключил депутат.

Ранее Владимир Путин заявил о необходимости создавать особые условия для многодетных семей. Он указал, что власти постоянно дополняют меры поддержки и выстраивают их комплексную систему.

В частности, Путин обратил внимание на то, что власти уже давно обсуждают введение льгот для отцов в многодетных семьях. Он выразил надежду на то, что региональные и муниципальные власти, а также общественные объединения и бизнес будут наращивать помощь многодетным семьям, помогать им в решении конкретных проблем.

Читайте также


общество

Главное

Как пережить магнитную бурю без последствий?

Важно снижать психологическую и физическую нагрузку

Нужно ложиться спать пораньше, чтобы увеличить время отдыха

Читать
закрыть

Как защитить свою квартиру от шумных соседей?

Лучше начать с диалога, поскольку сосед не всегда осознает, что мешает

Если разговор не помогает и ситуация повторяется, стоит обратиться в управляющую компанию

Читать
закрыть

Как изменится ключевая ставка в ближайшие месяцы?

Эксперты уверены: ЦБ принял стратегию на понижение ставки

Ситуация с ключевой ставкой сейчас отошла на второй план

Читать
закрыть

Зачем нужен сбор с туристов, выезжающих за границу?

Мера поможет создать единый фонд для эвакуации путешественников в экстренных ситуациях

Однако эксперты уверены: путешественники отреагируют на новый сбор неоднозначно

Читать
закрыть

Какие привычки помогут качественно отдохнуть ночью?

Важно соблюдать гигиену сна

Ложиться стоит в темной, тихой, проветренной спальне

Читать
закрыть

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

