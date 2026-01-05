Форма поиска по сайту

05 января, 17:30

Общество

Путин поручил увеличить господдержку семей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин поручил увеличить размер государственной поддержки семей. Соответствующий пункт содержится в перечне по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, который опубликован на сайте Кремля.

"Представить предложения… по комплексной модернизации мер, направленных на повышение рождаемости и поддержку семей, имеющих детей, в том числе на улучшение их жилищных условий", – отмечается в документе.

Правительство РФ совместно с комиссиями Госсовета по направлениям социально-экономического развития страны и Народным фронтом должно подготовить предложения по росту льгот в зависимости от количества детей в семье.

Кроме того, Путин поручил продумать увеличение для многодетных родителей длительности оплачиваемого больничного по уходу за ребенком. В настоящее время в год оплачивается до 60 календарных дней. На заседании указывалось, что многодетным родителям с маленькими детьми такого времени не всегда достаточно.

Вместе с тем российский лидер призвал установить льготные тарифы легкового такси для многодетных семей.

Ранее Путин заявил о необходимости создавать особые условия для многодетных семей. Он указал, что власти постоянно дополняют меры поддержки и выстраивают их комплексную систему.

В частности, Путин обратил внимание на то, что власти уже давно обсуждают введение льгот для отцов в многодетных семьях. Он выразил надежду на то, что региональные и муниципальные власти, а также общественные объединения и бизнес будут наращивать помощь многодетным семьям, помогать им в решении конкретных проблем.

