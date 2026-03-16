Туск сообщил об угрозе выхода Польши из Евросоюза

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о реальной угрозе выхода его страны из Евросоюза, назвав этот процесс Polexit по аналогии с британским Brexit. Об этом он написал в соцсети X.

"Polexit сегодня представляет собой реальную угрозу! Обе конфедерации и большинство членов партии "Право и справедливость" хотят его. (Президент Польши Кароль. – Прим. ред.) Навроцкий – их покровитель", – отметил Туск.

Польский премьер обвинил Россию, американское движение MAGA ("Сделаем Америку снова великой") и правые силы Европы во главе с премьером Венгрии Виктором Орбаном в якобы стремлении разрушить Евросоюз.

"Для Польши это будет катастрофой. Я сделаю все возможное, чтобы остановить их", – заявил Туск.

Ранее Орбан и Туск поспорили в соцсетях на фоне разногласий по вопросу финансовой поддержки Украины. Поводом для полемики стало заявление премьера Польши, который обвинил венгерского коллегу в блокировке европейской помощи Киеву.

По данным СМИ, власти Венгрии и Испании являются главными проблемами главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на заседаниях Евросоюза. Она в частных беседах жаловалась, что Орбан и испанский премьер Педро Санчес зачастую отвергают ее инициативы.