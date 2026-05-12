12 мая, 14:21

В проекте "Активный гражданин" выберут лучшие фотографии весенней Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На платформе "Активный гражданин" открылось голосование за лучшие фотографии столицы, опубликованные минувшей весной в медиабанке "Мосфото". Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Участникам предложено выбрать самые яркие кадры по четырем тематическим направлениям: "Виды Москвы", "Москва культурная", "Москва фестивальная" и "Москва спортивная". В каждой номинации разрешено отметить до 5 работ.

В "Видах Москвы" собраны панорамы вечерней столицы, кадры парков, проспектов, бульваров и Москвы-реки, а также фотографии первых цветов. Номинация "Москва культурная" представила сцены из спектаклей, а также выставочные экспозиции. "Москва фестивальная" объединила репортажные снимки с ярких городских событий весны, а "Москва спортивная" – кадры с забегов, тренировок и ледового шоу.

Снимки, которые получат наибольшую поддержку горожан, попадут в специальный альбом на "Мосфото". За участие в голосовании гражданам начисляются баллы городской программы лояльности "Миллион призов". Их можно обменять на товары и услуги партнеров или перевести на благотворительность.

Все материалы "Мосфото" разрешено свободно скачивать, публиковать в соцсетях и на других площадках с единственным условием – необходимо указывать источником mos.ru.

Ранее в "Мосфото" показали, как столица встретила 81-ю годовщину Великой Победы. В представленной подборке особое внимание уделено праздничному декору городских улиц и зон общественного пользования.

Кроме того, в нее включены материалы, отражающие патриотические мероприятия, такие как "Вальс Победы". Также в коллекции присутствуют кадры патриотических акций, в том числе "Вальса Победы" и других мероприятий, проходивших на территории ВДНХ, в парках города и в кинопарке "Москино".

