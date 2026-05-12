Москвичей предупредили о тумане с видимостью 100–500 метров

Туман с видимостью от 100 до 500 метров ожидается в Москве с вечера вторника, 12 мая. Об этом предупредила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Уточняется, что туман местами установится с 21:00 вторника и будет сохраняться до 09:00 среды, 13 мая. В связи с этим автомобилистов призвали в эти часы быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

В столичном управлении МЧС также призвали водителей снижать скорость вблизи школ и детских садов. Пешеходам, в свою очередь, посоветовали переходить проезжую часть только в разрешенных местах и носить на одежде светоотражающие элементы.

При необходимости в МЧС порекомендовали звонить по телефонам 101, 112 или 8 (495) 637-31-01.

На текущей неделе в столице ожидается теплая погода и интенсивные осадки. Согласно прогнозам, наиболее сильные дожди накроют город 15–16 мая. Кроме того, в регионе не исключены грозы.

