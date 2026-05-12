Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 мая, 14:02

Общество

Интенсивные осадки накроют Москву в конце недели

Фото: Москва 24/Лидия Широнина​

Интенсивные осадки и теплая погода ожидаются в столице на этой неделе. Об этом в беседе с Агентством "Москва" заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По его словам, самые сильные дожди накроют Москву в пятницу и субботу, 15–16 мая. До этого они будут кратковременными.

Со среды, 13 мая, температура будет составлять около плюс 21–23 градусов, добавил синоптик. При этом к середине следующей недели столбики термометров могут подняться до 25–27 градусов выше нуля.

Что касается тумана, который пришел в столичный регион во вторник, 12 мая, он должен развеяться к вечеру. Шувалов пояснил, что произошла адвекция тепла, на холодную поверхность пришел теплый воздух. Это и привело к появлению тумана с видимостью около 100 метров.

Ранее эксперты сообщали, что период жаркой погоды с температурой до плюс 30 градусов вернется в столицу только в календарное лето. При этом купальный сезон в Москве в этом году может открыться в конце мая.

Синоптики спрогнозировали потепление в Москве на неделе

Читайте также


обществопогодагород

Главное

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика