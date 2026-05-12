12 мая, 14:02
Интенсивные осадки накроют Москву в конце недели
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Интенсивные осадки и теплая погода ожидаются в столице на этой неделе. Об этом в беседе с Агентством "Москва" заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
По его словам, самые сильные дожди накроют Москву в пятницу и субботу, 15–16 мая. До этого они будут кратковременными.
Со среды, 13 мая, температура будет составлять около плюс 21–23 градусов, добавил синоптик. При этом к середине следующей недели столбики термометров могут подняться до 25–27 градусов выше нуля.
Что касается тумана, который пришел в столичный регион во вторник, 12 мая, он должен развеяться к вечеру. Шувалов пояснил, что произошла адвекция тепла, на холодную поверхность пришел теплый воздух. Это и привело к появлению тумана с видимостью около 100 метров.
Ранее эксперты сообщали, что период жаркой погоды с температурой до плюс 30 градусов вернется в столицу только в календарное лето. При этом купальный сезон в Москве в этом году может открыться в конце мая.
