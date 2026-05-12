В Кремле объяснили слова Путина о близости конца конфликта на Украине

Наработки в рамках мирного процесса по урегулированию ситуации на Украине позволяют говорить о том, что конфликт близится к своему завершению. Однако пока конкретика отсутствует, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Владимира Путина.

Как он напомнил, глава государства говорил о том, что Москва сохраняет открытость для контактов по данному вопросу, указывая на проделанную работу в трехстороннем формате.

"И говорил о том, что мы будем приветствовать продолжение посреднических усилий со стороны Соединенных Штатов", – отметил Песков.

По словам пресс-секретаря президента РФ, перемирие в зоне боевых действий ко Дню Победы завершилось и спецоперация продолжается. Песков допустил, что она может завершиться, как только киевские власти и президент Украины Владимир Зеленский возьмут на себя ответственность и примут необходимые решения.

Он также обратил внимание на слова российского лидера о том, что он будет готов встретиться с Зеленским для переговоров и подписания финальных договоренностей.

"В любой другой точке есть смысл встречаться, только если полностью финализировать процесс", – добавил он.

9 мая Путин заявил, что в данный момент дело идет к завершению украинского конфликта. По его мнению, украинский президент может приехать в Москву, если хочет и предлагает личную встречу. Кроме того, российский лидер указал, что США искренне стремятся к урегулированию конфликта России и Украины, однако это, в первую очередь, дело двух стран.

