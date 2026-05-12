12 мая, 15:40

Участникам Московского мотофестиваля предложили украсить свой транспорт триколором

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Участники 14-го Московского мотофестиваля могут украсить свои транспортные средства российскими флагами и цветами триколора. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Он предложил всем желающим присоединиться к мероприятию и напомнил, что сейчас все больше людей отдают предпочтение мотоциклам в качестве личного транспорта.

Мотофестиваль стартует в 10:00 в субботу, 16 мая, на смотровой площадке "Воробьевы горы". Интересные занятия там смогут найти как взрослые, так и совсем юные посетители. Их ждет насыщенная программа.

В частности, жители и гости города увидят, как колонна мотоциклистов проследует по Садовому кольцу, а также услышат песни знаменитых рок-групп, которые будут присутствовать на мероприятии.

Кроме того, о своей работе посетителям расскажут известные мотохудожники и представители отечественных тюнинг-ателье. Также на главной сцене и у стенда мотошколы Мосгортранса гости смогут поучаствовать в конкурсах. Пройдет и традиционный розыгрыш мотоцикла.

В 14-м Московском мотофестивале примут участие более тысячи мотоциклистов. Жеребьевка фестиваля состоялась в конце апреля. По ее итогам стало известно, в каком порядке мотоклубы и сообщества проедут по улицам города.

В день проведения мероприятия с 12:50 будет временно закрыта внешняя сторона Садового кольца, а также некоторые улицы. В связи с этим автомобилистов призвали пересесть на метро.

Внешнюю сторону Садового кольца перекроют 16 мая из-за Московского мотофестиваля

