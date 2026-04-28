Центр Москвы перекроют 29 апреля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
28 апреля, 10:23

Транспорт

Московский мотофестиваль пройдет в столице 16 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

В столице 16 мая на смотровой площадке Воробьевых гор пройдет 14-й Московский мотофестиваль. Об этом рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Приглашаем всех представителей мотосообщества отметить начало нового сезона. Ежегодный фестиваль в честь этого события – отличная возможность напомнить участникам о соблюдении ПДД и ответственном поведении на дорогах", – приводит слова Ликсутова столичный Дептранс.

Мероприятие посвятят Году единства народов России. Ожидается, что в нем примут участие тысячи мотоциклистов, которые проедут колонной по дорогам столицы. Праздничная программа и маршрут заезда будут опубликованы в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что в Москве в этом году впервые пройдут шесть велофестивалей. В частности, весенний велофестиваль состоится 24 мая, а осенний – 12 сентября. Также первый детский велофестиваль запланирован на 30 мая, а второй – на 5 сентября. Еще в городе 4 июля пройдет первый ночной велофестиваль, а 1 августа – второй.

транспортгород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика