Соловьев предложил Боне площадку для обсуждения важных проблем в России

Телеведущий Владимир Соловьев и блогер Виктория Боня провели дебаты в прямом эфире. Поводом для разговора стало в том числе обращение последней к Владимиру Путину о проблемах в России. Подробности – в материале Москвы 24.

"Важно дальше поднимать вопросы"

Фото: vk.com/СОЛОВЬЁВ LIVE

Дебаты блогера Виктории Бони и телеведущего Владимира Соловьева оказались едва ли не самой ожидаемой новостью последних дней. Эфир состоялся утром 28 апреля.



Конфликт между Боней и Соловьевым начался с видеообращения блогера к Владимиру Путину. Виктория опубликовала ролик в своих соцсетях 14 апреля, в котором затронула ряд тем, в том числе наводнение в Дагестане, блокировку социальных сетей и приговор блогеру Артему Чекалину. На обращение отреагировали в Кремле, также к обсуждению подключились публичные личности. Некоторые поддержали блогера, другие жестко раскритиковали. В числе последних оказались депутат Госдумы Виталий Милонов и телеведущий Владимир Соловьев, которые допустили в том числе резкие высказывания в ее адрес. В ответ на это Боня заявила, что готовит против них иск, а также намерена добиться увольнения телеведущего с федерального канала.



Владимир Соловьев начал эфир с Викторией Боней с извинений за свои слова в ее адрес, и блогер их приняла.

"Во-первых, вы замечательно выглядите. Во-вторых, конечно, я должен извиниться. Я был слишком эмоционален. И какая бы ни была мотивация, мне нужно было строже относиться к словам в эфире. При этом странно записывать меня в главные мизогины страны, потому что у меня в эфирах огромное количество женщин", – заявил Соловьев.

Телеведущий объяснил свои эмоциональные высказывания в адрес Бони тем, что в ее обращении к Владимиру Путину прозвучала мысль, будто президента боятся. Соловьев с этим категорически не согласился, добавив, что глава государства в курсе всех проблем.





Владимир Соловьев телеведущий, журналист Путин слышит тех, кто отреагировал на ваши заявления. Путин с народом.

Кроме того, телеведущий обратил внимание, что Боня в сложный для России период находится в Монако. Однако блогер не увидела ничего страшного в том, что живет вдали от родины, ведь находится в курсе проблем россиян, пусть и не готова обсуждать внешнюю политику.

Помимо этого, Боня заявила, что темы, которые она подняла в обращении, нужно озвучивать и в дальнейшем.

"Пусть будет худой мир, сейчас и так в мире много всего. Важно дальше поднимать вопросы. В Туапсе происходит жуткая катастрофа. Тысячи людей делают все, чтобы не страдали они, животные... Я говорила о том, что губернаторы, приходя на встречу с президентом, не всегда говорят правду. По крайней мере, нам так показывали. В соцсетях мы можем увидеть, что происходит в мире", – добавила блогер.

Виктория также опровергла предположения Соловьева, которые прозвучали ранее, якобы ее обращение к президенту было проспонсировано Западом, заявив, что говорила "от сердца".

В ходе дебатов Соловьев также опроверг информацию, которая распространяется в Сети касательно его сына, что тот живет в Лондоне и работает в модельном агентстве. Телеведущий предложил собеседнице организовать площадку, чтобы та могла говорить от лица россиян и их проблемах. Боня заверила, что поинтересуется у своей аудитории, подойдет ли такой формат.

Кроме того, Соловьев оценил вклад Виктории в освещение экологических проблем на российском юге и пообещал финансово поддержать тех, кто занимается их решением.

"Любая мизогинность омерзительна"

instagram/victoriabonya

Оппоненты также обсудили женоненавистнические высказывания в публичном пространстве. Соловьев заявил, что "любая мизогинность омерзительна", и высказался против использования феминитивов. В частности, именование Бони в некоторых СМИ "блогеркой" телеведущий назвал "издевательством над русским языком" и усомнился, что это можно назвать проявлением уважения к женщине.

В свою очередь Боня призвала Соловьева извиниться перед премьер-министром Италии Джорджей Мелони, в адрес которой телеведущий ранее тоже допустил оскорбительное высказывание. Виктория заявила, что позиция, когда россиянок оскорблять нельзя, а иностранок – можно, неправильная. Соловьев ответил, что Боня воспринимает Мелони как женщину, но та в первую очередь является политиком.

В заключение дебатов Виктория поблагодарила оппонента за разговор и предложила попрощаться "на позитивной ноте". После эфира блогер опубликовала в своих соцсетях ролик, в котором отметила, что вышла из конфликта победительницей.





Виктория Боня блогер Женщина – это не слабость. Женщина – это сила, которая умеет быть мягкой. И, возможно, именно за такой силой будущее. Что касается итогов этой 2-недельной битвы, я считаю, что мы уже выиграли. Хотя бы потому, что нас услышали. Потому что нам дали возможность говорить. Потому что сегодня нам предоставляют платформы, на которых еще вчера в мой адрес летели оскорбления.

Соловьев же заявил, что не получил от собеседницы прямого ответа на вопрос о ее позиции по отношению к стране, а также отметил, что мнение Бони могло сформироваться под влиянием запрещенных в РФ соцсетей.

"Она просто не видит другой слой", – отметил телеведущий.

В свою очередь, профайлер Денис Давыдов предположил, что блогер волновалась во время дебатов и готовилась к худшему сценарию развития беседы, сообщает News.ru.

"Боня ожидала извинений, это был принципиальный для нее момент. Она очень волновалась, готовясь не услышать их. <...> Извинение было принято, хотя блогер готовилась к возможному негативному сценарию. Серьезное отношение Соловьева к своим словам все изменило", – отметил Давыдов.

Эксперт также добавил, что извинения Соловьева перед Боней были искренними и не подготовленными заранее.



К слову, накануне дебатов журналист Ксения Собчак поделилась прогнозом беседы. По ее мнению, не стоило ожидать "битвы".

"Думаю, будет много "вы красивая женщина" и "я не хотел вас обидеть", и попытка по существу обращения показать свое "знание тем" коров и Дагестана", – поделилась мнением Собчак в своем телеграм-канале.

Журналист выразила мнение, что Соловьев будет вести себя вежливо и галантно, потому что ситуация с его резкими высказываниями в адрес женщин получила огласку.

