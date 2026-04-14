Юрист Екатерина Гордон готовит обращение к президенту РФ по поводу дела Артема Чекалина

Блогера Артема Чекалина приговорили к 7 годам колонии по делу о совершении незаконных валютных операций. Его семья и адвокаты заявили, что осужденный намерен подать апелляцию. Как знаменитости отреагировали на приговор многодетному отцу, у экс-жены которого диагностирована онкология, расскажет Москва 24.

"Детские слезы, детские разочарования"

Гагаринский суд Москвы вынес приговор бывшему мужу блогера Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина) Артему Чекалину 13 апреля. Он был признан виновным в совершении незаконных валютных операций на сумму более 250 миллионов рублей и приговорен к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима. При этом изначально прокурор запросил 7,5 года. Артема также обязали выплатить штраф в размере более 194 миллионов рублей.





Экс-супругов задержали осенью 2024 года, им было предъявлено обвинение в отмывании денег. По версии следствия, блогеры вывели из России свыше 250 миллионов рублей. Чекалиных отправили под домашний арест. Валерия не признала вину, а Артем сознался только в неуплате налогов, настаивая, что не причастен к выводу средств за рубеж.

Чекалин был взят под стражу в зале суда. Время, проведенное Артемом с момента задержания под домашним арестом, будет учтено в срок наказания. По данным СМИ, в ближайшее время он отправится в СИЗО-7 "Капотня". Пару недель он проведет на карантине, а затем его этапируют в другое учреждение ФСИН для отбывания наказания.

Перед вынесением приговора в своем последнем слове Артем заявил, что не чувствует себя виновным, а также попросил об условном сроке, отметив, что на его попечении находятся трое несовершеннолетних детей, у чьей матери рак желудка четвертой стадии.

Перед заседанием блогер признался журналистам, что ждет вынесения приговора с тяжелым сердцем, потому что объяснил детям, что может не вернуться домой из зала суда.





Артем Чекалин блогер Были детские слезы, детские разочарования. Им и так тяжело, что мама у них болеет, непонятно, что будет.

Защита Чекалина в лице его адвоката Сергея Гурова не согласилась с приговором, посчитав его несправедливым и необоснованным. Юрист рассказал журналистам, что блогер признал вину по части уклонения от уплаты налогов, а также осознал содеянное и встал на путь исправления: погасил задолженность полностью, включая штрафы и пени. Гуров также заявил о намерении обжаловать приговор.

Кроме того, адвокат Чекалина отметил, что его клиент сможет рассчитывать на отсрочку только в том случае, если официально станет отцом-одиночкой. При этом Гуров выразил надежду, что такого сценария удастся избежать.

"Я хочу пожелать большого здоровья Валерии, чтобы она как можно быстрее выздоровела", – отметил юрист.

Брат осужденного Аркадий в разговоре с Super отметил, что надеется на пересмотр приговора.

"Мы очень расстроены. Артем этого не совершал. То, что ему вменяют, а именно предоставление подложных документов –эти документы предоставлены в суд не были, за что его судят, нам непонятно. Мы будем апеллировать к этому решению суда и надеемся на то, что приговор будет пересмотрен", – высказался родственник блогера.

В свою очередь, адвокат Сергей Жорин отметил, что Чекалин сможет подать ходатайство об условно-досрочном освобождении примерно с 8 января 2029 года.

В ближайшее время трое совместных детей Чекалиных вернутся в дом матери, хотя ранее был установлен другой режим, при котором наследники жили то у отца, то у Валерии.

"Наказание не столько для Артема, сколько для его детей"

Накануне заседания в СМИ появилось фото письма, якобы написанного блогером Лерчек на имя судьи: в нем она просила о снисхождении к экс-супругу. Месяц назад рассмотрение дела в отношении Чекалиной было приостановлено, а домашний арест был заменен запретом определенных действий на фоне ее тяжелой болезни.

"Большое спасибо вам от всего сердца, что вникли в ситуацию, проявили человечность, сострадание, человеколюбие и приостановили мое уголовное дело, дали мне возможность сфокусироваться на моем лечении и времени с семьей, с моими детьми, ведь никто из нас не знает, сколько нам дано прожить на этом свете. Вы дали мне сейчас самое ценное – надежду на исцеление", – сказано в письме.

Автор обращения отметил, что сейчас в снисхождении нуждается Чекалин.





из обращения к судье, опубликованного в СМИ Я не представляю, как они смогут без него. Они его очень сильно любят. Очень! Ведь он замечательный отец. Для него они самое главное в жизни. Даже после развода во время наших сильных ссор он всегда говорил мне: "Спасибо за них! Спасибо за то, что ты подарила мне этих ангелов!" <...> Не забирайте отца детей! Умоляю о справедливости!

На приговор Артему отреагировали и знаменитости. Блогер и многодетная мать Мария Погребняк выразила обеспокоенность судьбой детей в своем телеграм-канале.

"Кто будет растить детей, пока Лера лечится? Не могу себе представить состояние детей. Папа в колонии, мама серьезно больна. Да, у них есть бабушки, но родителей не заменить. Детям нужна теплота родителей, их советы, защита. <...> Такой приговор – наказание не столько для Артема, сколько для его детей. Остается надеяться на пересмотр приговора, иначе судьбы троих детей могут быть покалечены", – написала Мария.

Блогер Виктория Боня также выразила мнение, что Чекалин не заслуживает столь сурового наказания.

"Все-таки мы люди, и все можем ошибаться. И можем исправлять свои ошибки. Артем Чекалин, 7 лет тюрьмы… Его бывшая жена Лера смертельно больна. У них дети. Если не дай Бог что-то случится с Лерой, рядом не будет даже отца. <...> Я понимаю, что это показательная порка, но в любом суде мира всегда учитывается, есть ли дети… Считаю, что мы должны бороться за то, чтобы дело пересмотрели. Свободу Артему Чекалину!" – сказала Вика в своем блоге.

В свою очередь, юрист Екатерина Гордон не сдержала слез, когда записывала видообращение к подписчикам.





Екатерина Гордон юрист, теле- и радиоведущая, певица У меня вопрос к товарищам, которые сегодня вынесли приговор Чекалину. Где следователь, который не пускал Леру обследоваться? Где? Просто все это не имеет никакого отношения к юриспруденции.

Кроме того, Гордон назвала произошедшее "живодерством". Она также заявила, что Артем попросил быть его общественным защитником. Юрист дала согласие и добавила, что в ближайшее время составит обращение к президенту РФ.

Журналист Отар Кушанашвили откровенно заявил в своем телеграм-канале, что "никакой симпатии эта чета, пусть распавшаяся, не вызывала и не вызывает", но сейчас речь идет в том числе о благополучии детей.





Отар Кушанашвили журналист Каждый раз, когда дело касается детей, сердце не на месте.

В свою очередь, актриса Ирина Безрукова тоже отметила, что в этой ситуации ей жаль детей.

"Я очень надеюсь, что родители сделают правильные выводы. <...> Взрослые должны, прежде чем совершать какие-то действия, понимать, что у них есть дети", – сказала Ирина в разговоре с журналистами.

При этом она добавила, что желает, чтобы у дела все же был хороший исход и дети воспитывались обоими родителями.