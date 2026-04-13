Адвокат Жорин: блогер Чекалин сможет ходатайствовать об УДО в 2029 году

Блогер Артем Чекалин сможет подать ходатайство на условно-досрочное освобождение (УДО) в 2029 году, рассказал в беседе с News.ru адвокат Сергей Жорин.

"Для УДО здесь ориентир – не менее половины срока, потому что это тяжкое преступление", – подчеркнул юрист.

По приговору суда Чекалину назначили 7 лет колонии общего режима, но с 4 октября 2024 года мужчина находился под домашним арестом. При этом 2 дня домашнего ареста равны 1 дню лишения свободы, указал Жорин.

По расчету юриста, блогер находился под домашним арестом 556 дней, то есть в зачет идет примерно 278 дней, что соответствует 9 месяцам и 4 дням. Половиной от 7 лет является 3 года и 6 месяцев. Таким образом, на УДО Чекалин сможет подать примерно с 8 января 2029 года.

Однако точная дата будет зависеть от того, как суд рассчитает дни, идущие в зачет лишения свободы. Жорин отметил, что эти вычисления касаются лишь общего механизма применения закона и сроков.

До этого адвокат блогера Сергей Гуров рассказал, что на данный момент законных оснований для отсрочки наказания для Чекалина нет, поскольку претендовать на нее могут только отцы-одиночки. Ходатайствовать об этом можно будет только в случае, если что-то случится с его экс-супругой Валерией Чекалиной (Лерчек. – Прим. ред.), которая воспитывает вместе с блогером троих детей. Гуров пожелал ей здоровья и выразил надежду на то, что оснований для отсрочки не появится.

Бывших супругов Чекалиных обвинили в организации преступного сообщества и отмывании денег в 2024 году. По данным следствия, они вывели из России свыше 250 миллионов рублей. Блогеров отправили под домашний арест. Лерчек свою вину не признала, ее бывший муж сознался только в неуплате налогов.

13 апреля 2026 года суд признал Чекалина виновным в совершении незаконных валютных операций. Помимо лишения свободы, ему назначен штраф в размере более 194 миллионов рублей.

Данное решение инстанция приняла на фоне прохождения экс-супругой Чекалина лечения от онкологии. Рак у нее выявили после рождения четвертого ребенка. В связи с этим ей смягчили меру пресечения и приостановили уголовное дело до выздоровления.

