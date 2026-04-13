Адвокат Гуров: законных оснований для отсрочки наказания Артема Чекалина нет

Блогер Артем Чекалин может получить отсрочку наказания по исполнению приговора, только если что-то случится с его экс-супругой Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина. – Прим. ред.), заявил в беседе с журналистами его адвокат Сергей Гуров.

Он пояснил, что закон предусматривает отсрочку для мужчин-отцов, которые одиноки. Гуров также выразил надежду на то, что оснований для отсрочки не появится.

"Я хочу пожелать большого здоровья Валерии, чтобы она как можно быстрее выздоровела", – добавил юрист.

В свою очередь, адвокат Лерчек Константин Третьяков указал, что после вынесения приговора дети экс-супругов переедут к матери и будут жить с ней. Он уточнил, что ранее был установлен определенный режим общения, дети Чекалиных жили то у отца, то у матери.

"Теперь, соответственно, Артема уже нет. Отец пока в СИЗО, поэтому куда еще, пока к Валерии", – заключил он.

Осенью 2024 года Чекалиных задержали и обвинили в организации преступного сообщества и отмывании денег. По данным следствия, они вывели из России свыше 250 миллионов рублей.

Бывшие супруги по решению суда были отправлены под домашний арест. Лерчек свою вину не признала, Чекалин сознался только в неуплате налогов.

В результате Гагаринский суд Москвы приговорил его к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима, признав виновным в совершении незаконных валютных операций, а также назначил штраф в размере более 194 миллионов рублей.

Это решение было принято на фоне лечения Лерчек от онкологического заболевания, которое было выявлено у нее после рождения четвертого ребенка. В связи с этим по запросу прокуратуры суд изменил ей меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий.

Блогеру разрешено использовать интернет для доступа к медицинским и образовательным ресурсам, а также к сайтам судебных органов. Уголовное преследование в отношении нее также приостановлено до момента выздоровления.

