13 апреля, 12:47

Блогер Чекалин рассказал, что попрощался с детьми перед приговором

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Экс-супруг блогера Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина. – Прим. ред.) Артем Чекалин попрощался с детьми перед слушанием в суде, где ему должен быть вынесен приговор. Об этом сообщает SHOT в МАХ.

Чекалин поделился, что дети эмоционально отреагировали на его слова о том, что он может не вернуться домой, поэтому на слушание он идет с тяжелым сердцем.

"Были детские слезы, детские разочарования. Им и так тяжело, что мама у них болеет, непонятно что будет. Завтра опять очередной курс химиотерапии", – прокомментировал блогер.

При этом, как отметил Чекалин, совесть его чиста, ведь он невиновен и его обвиняют незаслуженно.

Чекалиных задержали осенью 2024 года. Вместе с экс-супругой его обвинили в организации преступного сообщества и отмывании денег. По данным следствия, они вывели из России свыше 250 миллионов рублей.

Бывшие супруги по решению суда были отправлены под домашний арест. Лерчек свою вину не признала, Чекалин сознался только в неуплате налогов.

В 2026 году после рождения четвертого ребенка у Лерчек было диагностировано онкологическое заболевание. В связи с этим по запросу прокуратуры суд принял решение изменить меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий.

Блогеру разрешено использовать интернет для доступа к медицинским и образовательным ресурсам, а также к сайтам судебных органов. Уголовное преследование в отношении нее также приостановлено до момента выздоровления.

Прокурор запросил в качестве наказания для экс-мужа блогера заключение на 7,5 года. Тот проходит по статье о совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

