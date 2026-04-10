Прокурор запросила 7,5 года колонии для экс-мужа блогера Лерчек

Прокурор запросила 7,5 года лишения свободы для экс-супруга блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) Артема Чекалина. Об этом сообщает ТАСС из зала Гагаринского суда Москвы.

"Прошу признать Чекалина виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 193.1 УК РФ ("Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов"), и назначить подсудимому 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, взяв под стражу в зале суда", – сказала прокурор.

Помимо срока, прокурор попросила назначить штраф в размере 196 миллионов 921 тысячи рублей.

Однако гособвинение попросило учесть в качестве смягчающих обстоятельств наличие у Чекалина на иждивении 3 маленьких детей, пожилых родителей, а также положительные характеристики, приобщенные ранее к материалам уголовного дела.

Обосновывая запрашиваемый срок, представители гособвинения отметили, что Чекалин, несмотря на частичное признание вины, не стал признавать преступный умысел в своих действиях. Также прокурор попросила зачесть ему в срок время, проведенное им с момента задержания под домашним арестом.

Чекалины были задержаны осенью 2024 года. Вместе с экс-супругой и другими фигурантами его обвиняют в организации преступного сообщества и отмывании денег. По данным следствия, они вывели из России свыше 250 миллионов рублей.

По решению суда бывшие супруги были отправлены под домашний арест. Лерчек свою вину не признала, Чекалин сознался в неуплате налогов.

В 2026 году после рождения четвертого ребенка Лерчек диагностировали онкологию. В связи с заболеванием блогера суд по ходатайству прокуратуры домашний арест заменили на запрет определенных действий. Блогеру разрешили пользоваться интернетом для посещения медицинских и образовательных сайтов, а также страниц судов. Уголовное дело в отношении нее также приостановили до выздоровления.