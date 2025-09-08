Блогерам Чекалиным предъявлено обвинение в переводах в валюте на счета нерезидентов

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Блогерам Валерии (Лерчек. – Прим. ред.) и Артему Чекалиным предъявлено обвинение в переводах в валюте на счета нерезидентов, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Уточняется, что в период с сентября 2021 года по февраль 2022 года Чекалины и их соучастники продавали через интернет курсы фитнес-марафонов. В это время они совершили валютные операции по переводу денежных средств на сумму более 251,6 миллиона рублей.

Деньги поступали на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации, которая имеет полномочия агента валютного контроля. При этом документы, связанные с проведением данных операций, включали заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях

и назначении перевода.

В ведомстве добавили, что обвиняемые уведомлены о завершении расследования и приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.

При этом с соучастником Чекалиных прокурор заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Возбужденное в отношении него дело было выделено в отдельное производство.

В 2023 году Чекалины обвинялись в неуплате налогов на сумму, превышающую 300 миллионов рублей. Они закрыли задолженность, а дело об уклонении от налогов было прекращено.

Однако ситуация сказалась на отношениях пары, в итоге они развелись. Чекалин говорил, что любил Лерчек, а также благодарил ее за годы, проведенные вместе.

В октябре 2024 года блогерам и их бизнес-партнеру Роману Вишняку предъявили обвинение в незаконном выводе более 250 миллионов рублей по подложным документам. По данным стороны обвинения, были выявлены недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.

В конце прошлого года суд отправил Лерчек и ее бывшего супруга под домашний арест. В августе 2025-го срок их содержания под стражей был продлен на месяц.