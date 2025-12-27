Форма поиска по сайту

27 декабря, 09:55

Происшествия

Один человек погиб в результате ДТП с автобусом в Белоруссии

Фото: телеграм-канал "МВД Беларуси"

ДТП произошло с участием автобуса международного сообщения Москва – Брест в Витебской области. В результате погиб один человек, еще шесть пострадали, сообщила пресс-служба МВД Белоруссии.

По данным ведомства, авария случилась около 02:40 в Толочинском районе на автодороге М-1. МВД уточнило, что 43-летний водитель автобуса, двигаясь со стороны Минска, не справился с управлением и съехал в правый по ходу движения кювет, после чего транспортное средство опрокинулось.

В салоне находились 2 водителя и 12 пассажиров. Жертвой ДТП стала 53-летняя женщина.

Ранее 1 человек погиб в результате ДТП в ТиНАО. Авария произошла на 26-м километре Киевского шоссе. Водитель Chery врезался в автомобили Nissan и Exeed, которые остановились после мелкого ДТП.

В результате от полученных травм на месте происшествия скончался водитель машины Nissan, а водителя Exeed доставили в больницу с различными травмами.

Новости регионов: школьный автобус попал в ДТП в Удмуртии

