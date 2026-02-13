Форма поиска по сайту

Новости

Новости

13 февраля, 10:42

Спорт

World Rowing допустила россиян до турниров в нейтральном статусе

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Международная федерация гребного спорта (World Rowing) допустила спортсменов из России и Белоруссии до участия в соревнованиях в четверках и восьмерках в нейтральном статусе, сообщила пресс-служба Федерации гребного спорта России.

Уточняется, что ранее допуск распространялся только на одиночные и парные состязания.

В Федерации гребного спорта России назвали это решение шагом в верном направлении. Там отметили, что расширение допуска говорит о том, что даже "самые непримиримые федерации" с течением времени вернут российских спортсменов на международные старты без каких-либо ограничений.

"Продолжаем диалог с федерацией и ожидаем решения по имплементации рекомендаций Международного олимпийского комитета по допуску всех юниоров без каких-либо ограничений", – заявили в пресс-службе, передает ТАСС.

Ранее Европейская федерация водных видов спорта разрешила российским атлетам участвовать в юношеских и молодежных соревнованиях с флагом и гимном. Подчеркивалось, что это решение касается как индивидуальных, так и командных турниров.

Собака выбежала на олимпийскую горнолыжную трассу в Италии

спорт

