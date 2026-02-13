Daily Mail: врач забралась в морозильную камеру и умерла в США

Фото: 123RF.com/phonlamaiphoto

В США 32-летняя анестезиолог из Никарагуа Элен Массиэль Гарай Санчес забралась в морозильную камеру супермаркета Dollar Tree и умерла. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Daily Mail.

Инцидент произошел в декабре 2025 года в Майами. Оказалось, что вечером женщина зашла в супермаркет и ничего не купила. Однако она пробралась в служебную зону и попала внутрь морозильной камеры. При этом сотрудники магазина не обратили внимания на произошедшее.

На утро следующего дня тело Санчес было найдено без одежды на полу морозильной камеры. По данным издания, женщина скончалась от переохлаждения. Согласно результатам экспертизы, в ее крови было выявлено 0,112% этанола при допустимом пороге в 0,08%. В связи с этим было указано, что сильное алкогольное опьянение стало сопутствующим фактором, который привел к смерти.

Кроме того, правоохранители не выявили признаков криминала в случившемся. Они отметили, что дверь морозильной камеры была оборудована аварийным механизмом открывания изнутри.

Близкие Санчес уже направили иск в суд более чем на 50 миллионов долларов (около 3,8 миллиарда рублей) к управляющему магазина и всей сети. По их мнению, менеджер знал об исчезновении посетительницы, но не организовал поиски и не попытался ее спасти. В компании выразили соболезнования родным погибшей и пообещали содействовать расследованию.

