Поезда задерживаются на Курском и Рижском направлениях МЖД

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Несколько поездов дальнего пригорода задерживаются на Курском и Рижском направлениях Московской железной дороги (МЖД). Это связано с остановкой состава на станции Новоиерусалимская, сообщила пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Уточняется, что остановка произошла по техническим причинам. Сейчас принимаются меры для сокращения опозданий.

Ранее в вагоне электропоезда № 7223 Болшево – Москва-Ярославская произошло легкое задымление. Это случилось по прибытии на Ярославский вокзал. Инцидент никак не повлиял на график движения составов.

Перевозчик уточнил, что пассажиров в этот момент в вагоне не было. Задымление в салоне было оперативно устранено без применения средств пожаротушения.