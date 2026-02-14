Китай с 1 мая обнулит пошлины на товары из 53 стран Африки

Фото: 123RF.com/askoldsb

Китай принял решение с 1 мая обнулить пошлины на товары из 53 стран Африки. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин в поздравлении, которое было направлено председателю Африканского союза (АС) Жоау Лоуренсу и главе Комиссии АС Махамуду Али Юсуфу в связи с наступающим по лунному календарю годом Красной лошади.

При этом в своем поздравлении, текст которого приводит Центральное телевидение Китая, председатель КНР отметил, что данная мера затронет лишь те страны, с которыми страна поддерживает дипломатические отношения.

По словам Си Цзиньпина, это решение позволит открыть новые возможности для развития Африки. Он также отметил, что Пекин готов укреплять взаимовыгодное сотрудничество с африканскими государствами.

Ранее Си Цзиньпин встретился с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, Китай и Штаты должны быть партнерами и друзьями. Он подчеркнул свою готовность работать с американским лидером, чтобы заложить прочную основу для китайско-американских отношений.

После этого Трамп заявил, что сохранит введенные в отношении КНР пошлины, однако они уменьшатся с 57 до 47%. Он также анонсировал уменьшение тарифов, которые были введены в отношении импортируемых товаров из Китая из-за контрабанды фентанила.

