Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 октября, 21:04

Политика

Трамп пригрозил Китаю пошлинами в 155% в случае неустранения разногласий

Фото: whitehouse.gov

Китай "будет платить" импортные пошлины в размере 155%, если Пекин и Вашингтон не устранят разногласия в торговых отношениях. Об этом журналистам заявил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

При этом глава Белого дома намерен встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином в Южной Корее. Американский лидер ожидает, что стороны смогут договориться об "очень справедливой сделке".

Ранее Трамп предупредил, что Штаты с 1 ноября или раньше введут пошлину в 100% на товары из Китая сверх того уровня, который Пекин уже платит. Более того, Штаты введут экспортный контроль на все критически важное программное обеспечение при поставках в КНР.

В Китае пригрозили ответными мерами в случае повышения пошлины. Угрозы повышения тарифов там назвали не лучшим способом взаимодействия.

Читайте также


политикаэкономика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика