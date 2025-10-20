20 октября, 21:04Политика
Трамп пригрозил Китаю пошлинами в 155% в случае неустранения разногласий
Фото: whitehouse.gov
Китай "будет платить" импортные пошлины в размере 155%, если Пекин и Вашингтон не устранят разногласия в торговых отношениях. Об этом журналистам заявил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.
При этом глава Белого дома намерен встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином в Южной Корее. Американский лидер ожидает, что стороны смогут договориться об "очень справедливой сделке".
Ранее Трамп предупредил, что Штаты с 1 ноября или раньше введут пошлину в 100% на товары из Китая сверх того уровня, который Пекин уже платит. Более того, Штаты введут экспортный контроль на все критически важное программное обеспечение при поставках в КНР.
В Китае пригрозили ответными мерами в случае повышения пошлины. Угрозы повышения тарифов там назвали не лучшим способом взаимодействия.