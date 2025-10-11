США введут дополнительную пошлину в 100% на товары из КНР

Фото: depositphotos/azarbico

Соединенные Штаты с 1 ноября или раньше введут пошлину в 100% на китайские товары сверх того уровня, который КНР платит на данный момент. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Американский лидер объяснил данное решение агрессивной позицией Пекина в торговле.

"Я только что узнал, что Китай занял чрезвычайно агрессивную позицию по торговле в отправленном миру письме с заявлением о том, что они с 1 ноября введут масштабные меры экспортного контроля", – написал Трамп.

Кроме того, США с 1 ноября также введут экспортный контроль на все критически важное программное обеспечение при поставках в Китай.

9 октября министерство коммерции КНР объявило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль сразу на несколько товаров, которые связаны со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита. Кроме того, в списке фигурирует оборудование для добычи и переработки редкоземельных металлов, а также сырье и сверхпрочные материалы.

Комментируя данное решение, Трамп заявил, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, которая должна была пройти на саммите АТЭС в Южной Корее, "больше не имеет смысла".

По его словам, новые экспортные меры с китайской стороны стали сюрпризом как для него, так и для "всех лидеров свободного мира". Трамп подчеркнул, что будет вынужден финансово бороться с "враждебным приказом" Китая. Президент США подчеркнул, что у американских властей будет ответ на каждый товар, который "Китай смог монополизировать".