Трамп заявил, что встреча с Си Цзиньпином "больше не имеет смысла"

Фото: depositphotos/actionsports

Американский лидер Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, которая должна была пройти на саммите АТЭС в Южной Корее, "больше не имеет смысла".

Глава Белого дома также заявил, что не беседовал с лидером КНР, так как для этого не было причины. Однако он отметил, что новые экспортные меры с китайской стороны стали сюрпризом как для него, так и для "всех лидеров свободного мира".

Трамп подчеркнул, что будет вынужден финансово бороться с "враждебным приказом" Китая. В частности, американские власти рассчитывают в качестве ответа "массированно повысить пошлины" на китайские товары, которые поступают в Штаты.

Вместе с тем президент США отметил, что КНР может ввести меры экспортного контроля в отношении продукции, связанной с редкоземельными элементами. Однако, по его словам, у американских властей будет ответ на каждый товар, который "Китай смог монополизировать".

"В конечном счете, хотя это и может быть болезненно, в итоге это будет очень хорошо для США", – заключил Трамп, добавив, что обсуждает и другие меры, которые будут введены против КНР.

9 октября министерство коммерции КНР объявило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль сразу на несколько товаров, которые связаны со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита. Кроме того, в списке фигурирует оборудование для добычи и переработки редкоземельных металлов, а также сырье и сверхпрочные материалы.

В начале апреля США ввели пошлины в отношении почти всех мировых стран, в том числе против Китая. Максимальный налог для КНР составлял 145%, ответные тарифы – 125%.

Спустя время США и Китай договорились приостановить действие таможенного тарифа на переговорах в Женеве. Стороны также сошлись во мнении о необходимости создания механизма для дальнейших торговых переговоров.

В начале июня Трамп провел телефонный разговор с председателем КНР. Президент США охарактеризовал беседу как "очень хорошую" и "позитивную для обеих сторон". На повестке стоял вопрос торговли, в том числе реализация нового торгового соглашения.

Спустя два месяца американский лидер предложил сократить торговый дефицит, наблюдающийся у США в двусторонних обменах. Он указал на нехватку соевых бобов в КНР и выразил надежду, что Китай увеличит заказы на соответствующие товары.

